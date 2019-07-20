شيخ الأزهر يصل أرض الوطن مساء اليوم

كتب - محمود مصطفى:

يصل إلى أرض الوطن، مساء اليوم السبت، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادمًا من فرنسا، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا وفرنسا.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.

وسافر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ألمانيا، الثلاثاء قبل الماضي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري.