  • عاجل:تصفيات أمم أفريقيا 2021.. مصر على رأس مجموعة متوسطة في طريقها للكاميرون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. 9 آلاف فرصة عمل بالجيزة لكل المؤهلات

    06:15 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. 9 آلاف فرصة عمل بالجيزة لكل المؤهلات

    9 آلاف فرصة عمل بالجيزة لكل المؤهلات

    كتب- محمود علي:
    أعلنت محافظة الجيزة، إطلاق ملتقى التوظيف الأول بالجيزة؛ لتوفير 9 آلاف فرصة عمل، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
    وأتاح ملتقى التوظيف فرص العمل لكل المؤهلات التعليمية، وغير المتعلمين، ولا تشترط بعض الوظائف الخبرة، من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا.
    وتشمل الوظائف امتيازات مثل التأمين الاجتماعي والصحي، وعقود عمل وسكن.
    يبدأ الملتقى يومي الأربعاء والخميس 24- 25 يوليو الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بنادي الترسانة الرياضي بالمهندسين.
    وتتراوح المرتبات من 1800 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى السكن والانتقالات والتأمينات.

    ملتقى التوظيف الأول فرص عمل السيسي مبادرة حياة كريمة

    الخبر التالى:

    "تمس صحيح الدين".. أول تعليق برلماني على تنظيف المقابر من أعمال السحر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان