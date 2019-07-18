وزير القوى العاملة يؤكد دور العمال في التغلب على تحديات الأمة العربية

كتب ـ يوسف عفيفي:

التقى وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، وفدًا من النقابة العاملة للعاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية، برئاسة خالد الزيود، في إطار زيارة الوفد لمصر لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة العامة للبترول في مصر برئاسة محمد جبران، في مجال التدريب والتثقيف وتبادل الزيارات.

وأشاد الوزير، في بيان اليوم الخميس، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدمًا للأمام على كافة المستويات، مثمناً التنسيق القائم بين قيادة البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وخاصة مواجهة الإرهاب.

وشدد الوزير، على أهمية دور العمال في رفع شأن دولنا، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي للدول العربية، الأمر الذي يدعم قدرتها فى التغلب على مصاعب وتحديات ومؤامرات تلك المرحلة الحرجة من عمر الأمة العربية، مؤكدًا قدرة العمال العرب على مواجهة هذه التحديات من خلال تجنيبهم للخلافات، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية.

وقال، إن الإخلاص والأمانة في العمل هما سبب نجاح أى تنظيم نقابي في أداء مهامه من الحفاظ على حقوق العمال وحتى رفع راية الوطن عن طريق الإنتاج، معربًا عن أمله في استمرار العلاقة بين التنظيمات النقابية خاصة المصرية والأردنية لما لها من أثر يسهم في الترابط بين الشعوب العربية.

ومن جانبه أعرب خالد الزيود، عن سعادته لوجوده على أرض مصر، ولقاءه بوزير القوى العاملة، واصفا إياه بالنقابي المناضل الذي دافع بضراوة عن حقوق العمال قبل توليه الوزارة وبعدها، مؤكدا أن هذا ليس جديدا على أى نقابي مصري، مشددا على أن مصر معروفة أنها دائما ما تتزعم العمل النقابي على مستوى الوطن العربي، وتشعر بمتطلبات وأوجاع العمال.

وأضاف "الزيود"، أن العاملين المصريين بالأردن يعتبرون خير سفراء لبلدهم ، مشيرا إلى أنهم وقفوا بجانب الأردن في أثناء فترة الربيع العربي في كافة المواقع والميادين مثل أى مواطن أردني.

وفي نفس السياق أشاد جبران، بزيارة الوفد الأردني لمصر، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين النقابتين.