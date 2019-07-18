"طاقة النواب": إشادة أمريكا بقطاع البترول دليل على وصوله للعالمية

كتب- أحمد علي:

اعتبر النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية التي أشاد فيها بنتائج قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة بمختلف الأنشطة.

وقال "السويدي"، في بيان اليوم الخميس، إن الفضل الأول للنجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع البترول يرجع إلى الدعم الذي يحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، إضافة إلى نجاح وزير البترول وجميع قيادات الوزارة والشركات في التنفيذ الدقيق وبحرفية ومهنية ومواصفات عالمية لتكليفات الرئيس السيسي.

وتوقع السويدي، أن يحقق قطاع البترول نجاحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة؛ بعد الاتفاقيات المهمة التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان في فصله التشريعي الأول، مؤكدا أن كفاءة ومهنية الخبراء والمهندسين والفنيين وجميع العاملين المصريين بهذا القطاع وصلت إلى العالمية.​