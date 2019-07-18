نائب بورسعيد يناشد رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة انقطاع المياه

كتب- أحمد علي:

ناشد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب بورسعيد بالبرلمان، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل العاجل لحل أزمة انقطاع مياه الشرب المتكررة بمحافظة بور سعيد.

وقال حسين، في بيان، الخميس، إن المشكلة تتمثل في عدم التنسيق بين المسئولين بوزارة الري والموارد المائية والشركه القابضة لمياه الشرب لدرجة وصلت إلى تباري المسؤلين بإبعاد تهمة التقصير عن الجهة التي يمثلونها وتحميل التقصير للجانب الآخر.

وأضاف "حسين"، أن محافظة بور سعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد نفذت الكثير من المحاولات لحل الأزمة انتهت بتحمل المحافظة تكلفه بعض الإصلاحات التي كان ينبغي للشركة القابضة ووزارة الري تنفيذها، مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل بالبرلمان ومقترح كبديل استراتيجي لعدم حدوث انقطاع المياه في المستقبل من خلال عمل خط مواسير لنقل مياه من دمياط مباشرة إلى محطة المياه ببورسعيد كبديل استراتيجي للترعة لمواجهه أي ظروف طارئة.​