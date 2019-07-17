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    بسبب الحر.. الأحمال الكهربائية تسجل أعلى معدلاتها منذ سنوات

    11:27 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    بسبب الحر.. الأحمال الكهربائية تسجل أعلى معدلاتها منذ سنوات

    أبراج الكهرباء

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاحها في الوفاء بتوفير الطاقة الكهربائية بدون تخفيف أي أحمال على مستوى الجمهورية في اختبارات ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور فصل الصيف لعام 2019، وذلك خلال اليوم الأربعاء، حيث بلغ أقصى حمل في وقت الذروة الساعة الثامنة مساؤً حوالي 32000 ميجاوات.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه الأحمال لم يسبق تسجيلها خلال الأعوام السابقة، وبالرغم من ذلك هناك احتياطى من الطاقة الكهربية بلغ 12720 ميجاوات.

    وأكدت الوزارة، التزامها الكامل بالعمل الدائم بكل قطاعاتها من انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وجميع القيادات والعاملين بالحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الطاقة الكهربية بالجودة العالية، والاستمرار بتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية للتصدى لتزايد الطلب والاحتياجات الكهربية.

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