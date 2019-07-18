رئيس "البحوث الفلكية" يكشف فوائد ظاهرتي الخسوف والكسوف

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير - جلال المسري وأحمد جمعة:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرتي خسوف القمر وكسوف الشمس بهما فوائد عديدة.



وأضاف القاضي، لمصراوي، الأربعاء، أن الكسوف والخسوف ظواهر طبيعية توضح علاقة الأرض والشمس والقمر بعضهما البعض، موضحا أن ليس لها أي علاقة بأية أحداث كما يتصور البعض.



وأوضح رئيس هيئة البحوث الفلكية، أن ظاهرتي الخسوف والكسوف تفيد في ضبط الحسابات الفلكية بالنسبة للشهور العربية والتأكيد على دقة مواعيد بداية الشهر الهجري ونهايته.

تابع: "كما أنها تفيد المتخصصين في دراسات وأبحاث يتم إجراءها على سطح القمر، ونسبة الانبعاثات الشمسية التي تخرج من ضوء الشمس وتحديد الأشعة الضارة والمفيدة، إضافة إلى المساعدة في عمل أطلس شمسي لتحديد أفضل الأماكن لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية".

ولفت إلى أن نجاح رصد الظواهر الفلكية، يساهم في اقحام المراصد المصرية في المحافل الدولية والعالمية والمنافسة، لافتا إلى أن مصر تقدم أبحاث متميز خلال الأعوام القليلة الماضية في الفترة من 2013 حتى 2015، حيث استطاع المرصد الفلكي بالقطامية في رصد 11 نجمًا جديدًا ومسجلين باسم مصر.