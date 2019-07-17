​رئيس "محلية النواب": الزيارات الميدانية تأتي للالتحام بأرض الواقع

القاهرة - أ ش أ:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة إلى محافظة مطروح، تأتي في إطار المرور الميداني على محافظات الجمهورية للالتحام بأرض الواقع.

وأكد السجيني - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن الزيارات الميدانية لها العديد من الأهداف والإطارات التي يتم العمل في سياقها، منها انتقال البرلمان من خلال لجانه النوعية إلى أرض الواقع، والالتحام مع السلطة التنفيذية المحلية، والقطاعات الحكومية المختلفة، بدلا من الحديث في القاعات فقط، ومن ثم رؤية الأمور بشكل أكثر تفصيلا، والمرور على المشروعات العامة والقومية التى تتم داخل المحافظة لاستبيان ماهية هذه المشروعات وحجمها وجدولها الزمني.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذه الزيارات تعكس للمواطن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، بمؤسساتها المختلفة ممثلة في الحكومة والبرلمان والإعلام وكل من يعمل في إعادة بناء الوطن حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإدارة المحلية، بزيارة برلمانية تبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى الأحد، إلى محافظة مطروح، في إطار أنشطتها الميدانية للمرور علي محافظات مصر، وتضم الزيارة 17 نائبا من أعضاء اللجنة وخارجها، لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.