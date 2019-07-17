حالة ولادة و11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، نجاح 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة على تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن بمكة والمدينة خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وبحسب بيان اليوم، بلغت الخدمات الصحية التي قدمت للحجاج منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني عشر من ذات الشهر 20658 خدمة صحية، حيث تم إجراء 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 108 عمليات غسيل كلوي و3 عمليات مناظير، و23 عملية جراحية مختلفة.

وأضافت الوزارة، أنه جرى دخول 148 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة إرهاق حراري أو ضربات حرارية.

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