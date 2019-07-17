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    المتحدث العسكري: أبطال الخماسى الحديث يحصدون 3 ميداليات ببطولة العالم تحت 21 سنة

    11:35 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
    المتحدث العسكري: أبطال الخماسى الحديث يحصدون 3 ميداليات ببطولة العالم تحت 21 سنة

    أبطال الخماسى الحديث

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن بعثة المنتخب القومي المصري الخماسي الحديث، عادت إلى أرض الوطن بعد المشاركة في بطولة العالم تحت 21 سنة التي أقيمت فعالياتها بمدينة جينكوف ببولندا، حيث حقق اللاعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة والتي جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر للأبطال الرياضيين.

    وأضاف الرفاعي، في بيان، عبر الصفحة الرسمية بموقع الفيسبوك، الأربعاء، أن لاعبي جهاز الرياضة للقوات المسلحة حققو إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات لاعبي القوات المسلحة في شتى المجالات، وشهدت البطولة تألق لاعبي ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية وحصل مهند طارق شعبان لاعب نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على المركز الأول والميدالية الذهبية في تتابع فرق رجال، كما حصدت سلمى أيمن عبدالمقصود لاعبة نادي طلائع الجيش الميدالية الفضية فرق آنسات، وحصلت أميرة قنديل لاعبة نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على الميدالية الفضية فرق آنسات، وذلك من خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومي المصري للخماسي الحديث.

    ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية من أجل دعم الرياضة المصرية ورفع علم مصر فى كافة المحافل الدولية الرياضية.

    تامر الرفاعي القوات المسلحة أبطال الخماسى الحديث بولندا فيسبوك وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية

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