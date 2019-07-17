​خطة النهوض بالشركة.. تفاصيل أول اجتماع لرؤساء مصر للسياحة الجدد

كتب ـ يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة عادلة رجب رئيسة شركة مصر للسياحة غير المتفرغة، وسامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أولى اجتماعاتهم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص تطوير أداء الشركة والعمل على النهوض بها وتخطي كل العقبات أمام تحقيق الهدف الأساسي في تقديم خدمات سياحية تليق باسمها العريق.

وكشفت الدكتورة عادلة رجب، تفاصيل أول اجتماع مع رؤساء قطاعات الشركة، مؤكدة أن الاجتماع جاء تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة، بهدف زضع خطط جديدة وتحديد نقاط القوة والضعف لانطلاقة جديدة لمصر للسياحة نحو الريادة.

وقالت عادلة، لمصراوي، إن الخطة ستعيد أمجاد مصر للسياحة لسابق عهدها بتعاون كافة العاملين فيها، مع تفعيل فكرة الحوكمة التي تتجه إليها مصر مع دول العالم من حيث المتابعة والمحاسبة والعمل على التغيير إلى الأفضل مع الإدارة الجديدة التي لديها رؤى لتغيير وتطوير هذا الصرح التاريخي القوي الكبير.

من جانبه، أكد سامح سعد رئيس الشركة، أهميه دور مصر للسياحة في سوق الخدمات والوكالة السياحية والعمل على وضع خطط تسويقية ودعائية لتحقيق النجاح المطلوب.

يذكر أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، قررت تعيين الدكتور عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة السابق، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ للشركة، وسامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء سابقا، بتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، خلفا لرشاد رفاعي.