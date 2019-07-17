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    "الطيران المدني" تناقش الموضوعات العالقة مع سفير دولة بنجلاديش

    10:39 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
    "الطيران المدني" تناقش الموضوعات العالقة مع سفير دولة بنجلاديش

    وزير الطيران وسفير بنجلاديش

    كتب- طه عبيد:

    ناقشت وزارة الطيران المدني تعزيز العلاقات المختلفة مع بنجلاديش على جميع الأصعدة، وكذلك تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي، وأكدت الوزارة على أهمية وضع الآليات والحلول المناسبة لجميع الموضوعات العالقة بين الطرفين، جاء ذلك خلال استقبال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني لمحمد علي سركار سفير دولة بنجلاديش لدى مصر بحسب بيان صحفي الأربعاء.

    ومن جانبه رحب سركار سفير دولة بنجلاديش بهذا اللقاء المثمر، وأكد حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر في جميع المجالات المختلفة ومنها مجال الطيران المدني.​

    وزارة الطيران المدني بنجلاديش مجال النقل الجوي وزير الطيران

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