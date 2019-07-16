"وصل لـ139 حالة في 2018".. طلب إحاطة بشأن انتشار الزواج العرفي

كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول بلوغ ظاهرة الزواج العرفي معدلات مقلقة، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود 139 ألف حالة زواج عرفي موثقة خلال عام 2018.

وأوضح بركات، أن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأهالي لتزويج بناتهم عرفيا قبل السن القانونية، زيادة الأعباء المالية، والرغبة في تخفيف الحمل عن كاهلهم؛ خاصة في ظل زيادة أعداد الأسرة الواحدة، غيرعابئين بأن هذا يعد انتهاكا لحقوق الفتاة التي لم تبلغ السن المناسبة، ولا يضمن لها حقوقها الشرعية المالية وغيرها.

وطالب النائب بزيادة التوعية من جانب المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام بمخاطر الزواج قبل السن القانونية، وأن تكون هناك عقوبة للأهالي.