"القوى العاملة" تطمئن على أحوال 800 مصري في الرياض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، اطمأن على أحوال 800 موظف مصري يعملون في الشركة العربية للعود بالرياض، وأجاب على استفساراتهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال زيارة بدعوة من الشركة، التقى خلالها بندر سنقورة المدير التنفيذي للموارد البشرية، بحضور أحمد يوسف نائب القنصل، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية، فضلا عن عدد من العاملين المصريين معظمهم من الشباب.

وتبادل العاملون أطراف الحديث مع القنصل ونائبه واللذين أجابا عن أسئلتهم واستفساراتهم حول دور القنصلية المصرية وما تؤديه من خدمات لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، وبعض المعوقات التي تسعي القنصلية لتذليلها لسرعة إنهاء كافة المعاملات للمواطنين، كما أجاب الملحق العمالي عن الاستفسارات المتعلقة بدور مكتب التمثيل العمالي وآليات حل المشاكل العمالية في ضوء نظام العمل السعودي.

ومن جانبه قال بندر، إن الشركة يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1982، وتمتلك أكثر من 900 فرع حول العالم، منهم 6 فروع بمصر، وفرعين آخرين ما زالا تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنها تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 11 على مستوى العالم في مجال العطور، منوها إلى أن هناك أكثر من 800 موظف مصري يعملون بالشركة وتعدت خدمة بعضهم العشرين عاما.

وأكد المدير التنفيذي للموارد البشرية، أن سياسة الشركة تقوم على احترام حقوق موظفيها بمختلف جنسياتهم، وفي ذات الوقت تعمل على توفير بيئة عمل مريحة لهم، فضلا عن فتح الباب للترقي لوظائف ومناصب أعلى بالشركة وتحفيز العاملين ماديا.