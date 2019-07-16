خريجو معهد ضباط الصف يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

كتب- محمود مصطفى:

أدى خريجو معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، يمين الولاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة الـ157، دفعة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم، بمقر المعهد، بمدينة التل الكبير.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل التخرج، أسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير.