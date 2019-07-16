السيسي يكرم أسرة الشهيد "أحمد محمد عبدالعظيم"

كتب – محمود مصطفى:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسرة الشهيد "أحمد محمد عبدالعظيم"، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، اليوم الثلاثاء.

وتحمل الدفعة الـ57 لمعهد ضباط الصف الاحتياط، اسم الشهيد "أحمد محمد عبدالعظيم".

والشهيد "أحمد محمد عبدالعظيم"، من مواليد قرية الشُقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف، استشهد في 4 فبراير 2016 عن عمر يناهز 22 عامًا برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير.