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    وزير النقل يترأس اجتماع عمومية "القابضة للطرق والكباري"

    03:46 م الأحد 14 يوليه 2019
    وزير النقل يترأس اجتماع عمومية "القابضة للطرق والكباري"

    وزارة النقل

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    ترأس وزير النقل، الأحد، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البري، حيث تمت مناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المنتهي في ٣٠ ٦ / ٢٠١٨ من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي (2018/ 2017 ).

    واستعرض الوزير التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها، موضحًا أن الوزارة ستقدم كل الدعم للنهوض بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.

    وأكد ضرورة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وكذلك تخفيض مجالس الإدارات للشركات للحد الأدنى والاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

    وشدد الوزير على ضرورة التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة والتأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين بها، بالإضافة إلى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها.

    وزارة النقل وزير النقل الجمعية العمومية القابضة للطرق والكباري القوائم المالية

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