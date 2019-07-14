انتهاكات النظام القطري على رأس مناقشات المنتدى "العربي الأوروبي"

القاهرة - مصراوي:

تناول المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف العديد من القضايا الحقوقية المهمة في الدورة الـ41 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، كانت على رأسها انتهاكات النظام التركي، وحقوق المرأة في المنطقة العربية والمطالبة بتحرك أممي لمواجهة نشر قناة الجزيرة القطرية لثقافة العنف والتطرف بالإضافة إلى انتهاكات المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني.

وقدم المنتدى العربي ندوة عن وضع المرأة العربية، وأكد على وضع المرأة المصرية الذي حدث خلال الأعوام الماضية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا من خلال احتواء الدستور المصري على 20 مادة تحافظ على حقوق المرأة بالإضافة إلى القانون المصري وما يتضمنه من تشريعات وقوانين تنصف المرأة، كما إن التعديل الدستوري الأخير في مصر والخاص بتمكين المراة توافق مع الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، المجلس الدولي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمتابعة ورصد الوضع الحقوقي والإنساني في قطر من خلال الآليات المتاحة لدى المجلس.

كما دعا المجلس الأممي لمراقبة العمل الإعلامي في المنطقة عبر آلياته المعنية للتأكد من أن حرية الإعلام لا تضر بأمن هذه المجتمعات وتحافظ على وحدتها، مؤكدا تورط قناة الجزيرة القطرية فى نشر ثقافة العنف والتطرف.

وتقدم المنتدى العربي الأوروبي بتقرير مفصل عن التجاوزات والانتهاكات المستمرة في الدولة التركية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته الـ 41، مستخدما الآليات المتاحة لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في تركيا إلي الدول الأعضاء بالمجلس بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام.

أكد رئيس المنتدى أن الهدف من الفعالية هو تحليل أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، من خلال إبراز الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها مليشيات الحوثي من خلال شهادات حية موثقة من حقوقيين يمنيين متواجدين على الأرض، وذلك من خلال عملية رصد وتوثيق للانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال والصحفيين والناشطين والتي ترتقي إلي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وتتنوع ما بين تجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وزراعة الألغام في المناطق الآهلة بالسكان.

كما استخدم المنتدى العربي الأوروبي بجنيف آلية جديدة وهي مخاطبة المجتمع الدولي من خارج الأمم المتحدة عن طريق عقد ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات (Lausanne Hall) وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن لمناقشة دور الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الصراع المسلح وعلى رأسها اليمن في الفترة من 2011-2019.