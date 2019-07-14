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    الري: شكاوى نقص مياه للأرز أقل من الأعوام الماضية

    09:51 ص الأحد 14 يوليه 2019
    الري: شكاوى نقص مياه للأرز أقل من الأعوام الماضية

    نقص مياه الأرز

    كتب ـ أحمد مسعد:

    قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إن شكاوى نقص المياه في الأراضي المزروعة بمحصول الأرز هذا العام أقل من الأعوام الماضية، متوقعًا أن تحدث مخالفات لقرار تحديد مساحات زراعة الأرز.

    وأوضح عبداللطيف، في تصريحات لمصراوي، أن مخالفة المساحة المنزرعة للأرز يأتي نتيجة لزيادة زراعة مساحة الأرز بنسبة 60% من إجمالي المساحة المقرر بـ40%، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيتم معاقبة المخالفين بعمل محاضر بالأسماء التي ستأتي من وزارة الزراعة.

    ولفت رئيس قطاع الري، إلى انتهاء حصاد موسم في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، موضحا أن كل الشكاوى الموجودة لدى الوزارة ترتكز في الأماكن التي تعتمد على مياه الصرف الزراعي لعدم وجود آلية لصرفها، وتبلغ قيمتها 3 آلاف و 400 جنيه لمخالفي زراعة الأرز طبقا لقانون الري الموحد.

    نقص مياه الأرز عبداللطيف خالد وزارة الري محصول الأرز

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