حدث ليلاً| التعليم تعلن رابط نتيجة الثانوية.. وانقطاع الكهرباء في نيويورك

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي..

بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

أتاحت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 عبر موقعها الرسمي.

"حدودها السما".. الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين: "مبعرفش أقرأ برايل"

الآن فقط تستطيع هبة فتوح حسين تنفس الصعداء. عامٌ ثقيلٌ مر على طالبة الصف الثالث في الثانوية الأزهرية، واجهت فيه مصاعب شتّى، بين كثرة المواد، وأهدافها بأن تحصد أعلى الدرجات، وأخيرا "كف البصر" الذي ولدت به، غير أنه لم يمنعها عن النجاح يوما.

أولياء أمور بكفر الشيخ يشكون عدم ظهور نتيجة أبنائهم في إحدى لجان بيلا

نظم عدد من أولياء الأمور بمدينة بيلا في كفر الشيخ، وقفة أمام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بسبب ما أسموه حجب نتيجة أبنائهم الممتحنين في لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، وعدم ظهورها على الموقع الإلكتروني للوزارة مثل باقي لجان المدارس.

عاصم ثاني الجمهورية مكرر علمي علوم: "لم اتوقع النتيجة.. وذاكرت 12 ساعة يوميًا"

انطلقت الزغاريد في منزل الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف، ابن مدينة كفر الشيخ، عقب تلقي الأسرة خبر حصوله على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، بمجموع 409.5 درجة.

"رحاب" رابع الجمهورية: والدي المتوفى صنع تفوقي.. و"لسة الطريق طويل"

قالت "رحاب بكر" الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة بمجموع 408 درجات، إن والدها زرع داخلها قبل وفاته، حب التفوق، ويرجع إليه الفضل في الإنجاز الذي حققته.

"قاصر العياط" تدافع عن شرفها بـسكين في صدر السائق

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في مقتل سائق ميكروباص على يد فتاة قاصر شرع في اغتصابها بمركز العياط.

القبض على اثنين من حراس جوايدو الشخصيين

ألقت سلطات الأمن في فنزويلا القبض على اثنين من الحراس الشخصيين لخوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

الآثار: القبض على سائح التقط صورًا مخلة بمنطقة الأهرامات

قالت وزارة الآثار، إن أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب أثناء التقاط صور مخلة بالتليفون المحمول الخاص به.

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط سائح "الصور المخلة" بآثار الهرم

قال مصدر أمني، إن نيابة الهرم بدأت الفحص والتحقيق مع السائح الأجنبي المقبوض عليه أمس السبت خلال قيامه بخلع بنطاله لالتقاط صور خادشة للحياء.

نائب: تحويل القرى إلى "منتجة" يقضي على الفقر والبطالة

أكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها وزارة التنمية المحلية في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية والتي بلغت مليارا و75 مليون جنيه منها مبلغ مليار جنيه، تم تدبيرها ضمن خطة الوزارة و75 مليون جنيه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

عمل بعضهم مع جمعيات خيرية.. معلومات جديدة عن أعضاء "خلية الإخوان" المضبوطة

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن مصادر، أن معظم عناصر الخلية عملوا في جمعيات خيرية، وكانت كفيلهم في البلاد.

تضرر 40 ألف شخص جراء انقطاع الكهرباء في نيويورك

تضرر نحو 40 ألف شخص من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في مدينة نيويورك مساء السبت، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

​إصابة 7 جراء اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 7 أشخاص أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص في جنوب غرب لندن في وقت متاخر من يوم السبت.

انقطاع الكهرباء وسط نيويورك.. والسلطات تتحرك

ذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن أجزاء من مانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية شهدت انقطاعًا للكهرباء، فيما تحدث مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـ"الموسيقى والرقص"

قابل أمريكيون انقطاع الكهرباء في مانهاتن بولاية نيويورك بردود فعل مختلفة، فبينما تطوع شبان لتنظيم حركة المرور، كان آخرون يرقصون أمام إحدى محطات المترو الذي تعطل نتيجة انقطاع الكهرباء.

عمدة نيويورك يعلن عودة الكهرباء في المدينة بعد ساعات من الانقطاع

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو قبيل منتصف ليل السبت استعادة التيار الكهربائي بالمدينة بعد ساعات من انقطاع واسع النطاق.

مساعدو ترامب يستقرون على العقوبات ضد تركيا بعد شرائها صواريخ روسية

اتفق فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على تلقيها أجزاء من نظام دفاع صاروخي روسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.