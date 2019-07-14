  • عاجل:بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    اليوم .. البرلمان يناقش قانوني الجمعيات الأهلية و"الشيوخ"

    08:00 ص الأحد 14 يوليه 2019
    اليوم .. البرلمان يناقش قانوني الجمعيات الأهلية و"الشيوخ"

    مجلس النواب

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، قانوني مجلس الشيوخ المقدم من الأغلبية البرلمانية، و الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة.

    يتكون مشروع القانون الجمعيات الأهلية، من 107 مواد منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتضمن احكام تأسيس الجمعيات، حيث اشترطت أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

    واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعمية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.

    مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية على عبدالعال قانون مجلس الشيوخ

    الخبر التالى:

    اليوم .. "التضامن": بدء صرف تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات غدًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان