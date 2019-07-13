برلماني ليبي: "أردوغان" يدعم المليشيات والجماعات الإرهابية بالأسلحة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب الليبي عبدالمطلب ثابت، إن هناك تدخلات تركية سافرة وواضحة في ليبيا، ولم يعد خافيًا على أحد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المليشيات والجماعات الإرهابية بالأسلحة.

وأضاف "ثابت"، في تصريحات على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلي البرلمان المصرى، أننا نسعي من خلال مجلس النواب والجامعة العربية المزمعة غدًا الأحد العمل على توحيد الجهود العربية لمواجهة هذا المد التركي، لاسيما أن "أردوغان"، لدية طموح واسع في المنطقة، والذي تكسر بعد ثورة 30 يونيو في مصر.

وتابع البرلماني الليبي، "أردوغان يسعى في معركة الأمل الأخير لدية، للسيطرة على ليبيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ويمتد طموحة للمنطقة بالكامل".

وأشاد ثابت، بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة المصرىة بالتنسيق مع القوات الليبية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود القوات المسلحة فأن المنطقتين الشرقية والجنوبية محررة، والجيش الليبي استعاد عافيته، والأسابيع القادمة سنسمع أمور تسر فيما يتعلق بالعاصمة.

وأشار إلى أن القوى السياسية تعمل على صياغة حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويدعم مدنية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة البرلمانات الدولية، بالإضافة لزيارة الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي، من أجل شرح الأوضاع في ليبييا والجهود الرامية من القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار، والمطالبة بوقف تمويل الإرهابيين.