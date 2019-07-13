في الفجر.. السيسي يوجه رسالة للمصريين من الكلية الحربية

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية للكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، والإعداد المهاري لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسي، التحية للشعب المصري واصفًا إياه بالشعب العظيم قائلًا: "عايز أطمنكم على بلدنا مصر، إحنا الأمور الحمد لله رب العالمين تسير بشكل جيد في كل المجالات".

وتابع الرئيس السيسي: "البطل في هذا الأمر هو الشعب المصري، ومن هنا من مكان رمز العسكرية المصرية مرة تانية وتالتة وكل مرة، أبعث للمصريين تحية تقدير واحترام واعتزاز، لأنهم خلال 5 سنوات كانوا يضربون المثل العظيم في كل شئ، ونحن مستمرون في برامجنا سواء الاقتصادية أو غيرها بهدف وضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها مصر"

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكدًا أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته، ومشددًا في هذا السياق على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أوصى الرئيس، الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وأكد الرئيس السيسي، لطلبة الكلية الحربية، أن عليهم مسئولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلًا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.