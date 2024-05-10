"الجيزة": ضبط 2468 قضية تموينية و9160 لتر مواد بترولية خلال شهر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة؛ لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتلقي "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة جميع أشكال الغش والاحتكار.

ووفقًا لبيان "الجيزة"، تمكنت الجهود من ضبط وتحرير 2468 قضية تموينية خلال شهر، بإجمالي مضبوطات وصلت إلى 127 طن مواد وسلع غذائية.

وشملت القضايا تحرير 1473 قضية تموينية فى مجال المحلات العامة، وتضمنت "إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمى".

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط 875 قضية شملت "تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة مخبز بدون ترخيص"، إلى جانب 103 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات 100 طن، وتضمنت "سكر ودقيق وزيوت وأرز وسجائر، وبيض، وخضروات مجمدة، ومشروبات معلبة، وشاى، وقهوة، وأرز، وسمنة، وعدس، ومكرونة، وبيض، ودقيق فاخر، ومنتجات ألبان، ومعلبات، وكبدة، وذرة صفراء ومقرمشات، وجبن، وحلاوة طحينية، ومحسنات طعام، وبلاستيكات"، غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع.

وفي مجال البدال التموينى، تم تحرير قضية لتجميع و الإستيلاء على طن سكر تمويني مدعم من قبل الدولة، بالإضافة إلى 9 قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم بإجمالي مضبوطات 9160 لتر.

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