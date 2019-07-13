برلماني لوفد النواب الليبي: "أنتم الممثل الشرعي.. ومصر سند لكم ولدولتكم"

كتب - أحمد علي:

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية مع مجلس النواب الليبي الذي تعتبره مصر الممثل الشرعي للشعب الليبي، موجها تحية لهم ولجهودهم التي تبذل من أجل الشعب، قائلا:"الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول علي جهود النواب الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل".

جاء ذلك مشاركته في استقبال وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي اليوم السبت، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، وشارك في الوفد ممثلين عن كل التيارات السياسية الليبية.

وتابع :"تحية من شعب مصر المهموم دائما بما تمر به ليبيا من ظروف، متطلعين من البرلمان الليبي في لم الشمل".

وأشار إلى أن إلتئام النواب الليبي هو إلتئام للشعب بأكمله، ووحدة البرلمان الليبي هي وحدة للشعب بالكامل، موضحا، أن هناك مؤامرات تحاك ضد الأمة العربية، والأمن العربي القومي يواجه بمؤامرات كثيرة ويمر بمنعطفات خطيرة من قبل قوى اقليمية، مطالبًا بـ"تفويت الفرصة على أهل الفتن والخونة.

وأكد "الجمال"، أن البرلمان المصري سندًا لليبيا وشعبها، وأيضا مصر سند لليبيا على مستوي جميع المؤسسات، قائلا: "البرلمان المصري تحت أمر الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الزيارة التالية للبرلمان الليبي ستكون بعد الوحدة الليبية، ليقوم بعدها البرلمان الليبي بدعوة مجلس النواب المصري لزيارة ليبيا".

وتستضيف القاهرة وفدًا من البرلمان الليبي، اليوم وعلى مدار أسبوع، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.