"​انخفاض الحرارة".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة "السبت والأحد والاثنين"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتوقعت الهيئة، في بيان، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد غدًا:

- السواحل الشمالية الغربية 31 25.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25.

- الوجه البحري والقاهرة 37 26.

- جنوب سيناء والغردقة 40 30.

- شمال الصعيد 41 25.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 30.

وتوقعت الهيئة، أن يستمر غدًا الأحد، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، على أن يكون حارًا رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 31 24.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25.

- الوجه البحري والقاهرة 37 25.

- جنوب سيناء والغردقة 39 30.

- شمال الصعيد 39 25.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 30.

ومن المتوقع أن يظل الطقس الاثنين، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 32 25.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25.

- الوجه البحري والقاهرة 38 25.

- جنوب سيناء والغردقة 39 30.

- شمال الصعيد 39 25.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 30.