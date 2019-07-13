  • عاجل:هزة أرضية تضرب القاهرة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد عزت أبو عوف

    أخبار متوقعة.. قافلة دعوية للأوقاف وترحيل المهاجرين في أمريكا

    06:30 ص السبت 13 يوليه 2019
    أخبار متوقعة.. قافلة دعوية للأوقاف وترحيل المهاجرين في أمريكا

    مشيخة الأزهر الشريف

    القاهرة- أ ش أ:

    تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

    القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.. كما تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح.

    واشنطن.. تبدأ السلطات الأمريكية في اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في 10 مدن أمريكية ونحو 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل وسيتم استهدافها في المداهمات.

    سول.. تجري وزارة التجارة الكورية الجنوبية، محادثات على مستوى العمل مع نظيرتها اليابانية لمناقشة القيود التجارية الجديدة التي فرضتها طوكيو على مواد التصنيع الرئيسية التي تصدرها إلى سول.

    هذا المحتوى من

    قافلة دعوية مشيخة الأزهر الشريف أمريكا علماء الأزهر

    الخبر التالى:

    نتيجة الثانوية العامة وحذف مواطنين من بطاقات التموين.. صحف القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان