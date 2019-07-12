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    "زين": يوسف زرق الله قدم أفكارًا أثرت العمل الإعلامي

    02:35 م الجمعة 12 يوليو 2019
    "زين": يوسف زرق الله قدم أفكارًا أثرت العمل الإعلامي

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلا

    كتب - مصطفى علي:

    نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله الذي وافته المنية اليوم (الجمعة).

    وقال زين، في بيان، إن الراحل الكبير قدم رؤى وأفكارا متميزة أسهمت بشكل كبير في تحسين وتطوير العمل الإعلامي حيث كان يشغل منصب رئيس قناة النيل الدولية، كما قدم عددا من البرامج المتميزة التي أسهمت في تعزيز وتنمية ثقافة المشاهد خاصة في مجال السينما، وما زالت برامجه تتعلق بوجدان وعقل المشاهد المصري والعربي. ​

    حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام يوسف شريف رزق الله قناة النيل الدولية

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