نقيب الإعلاميين ناعياً "رزق الله": رائد من رواد العمل الإعلامي

كتب - مصطفى علي:

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، الإعلامي الكبير يوسف شريف رزق الله الذي وافته المنية صباح اليوم (الجمعة).

وقال سعدة في بيان: "فقدنا رائداً من رواد العمل الإعلامي أثرى المهنة في العديد من التخصصات الإعلامية كرئيس تحرير نشرات ومعد ومقدم برامج ثم رئيساً لقناة النيل الدولية، كما أعد برنامجي" نادي السينما" و"أوسكار" اللذين نالا شعبية كبيرة لدى المشاهد المصري، ثم قدم برامج "نجوم وأفلام" و"تليسينما" و"سينما في سينما" وبرنامج "ستار" الذي استضاف فيه كبار نجوم السينما الأمريكية، وأصبح بما قدم من أعمال موسوعة ماسبيرو السينمائية.