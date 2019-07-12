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تسجيل صوتي.. ريهام سعيد: حياتي مهددة لهذا السبب

04:22 ص الجمعة 12 يوليه 2019
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كتب- محمود علي:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها لا تعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط جلد الوجه، مستنكرة اهتمام الجمهور بالتفاصيل أو اتهامها باختلاق المرض.

وأوضحت ريهام، في تسجيل عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، أنها اضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف، قائلة: "كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".

وتابعت ريهام، أنها عانت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكنها ثابرت في حربها ضد من المرض من أجل أطفالها والحالات التي يساعدها برنامجها، ما أدى لإصابتها بميكروب تسبب في نقص حاد بالمناعة يصعب معالجته.

وقالت: "حياتي ما زالت مهددة ومن الممكن أن يصل الميكروب للمخ، مش هقدر أشتغل دلوقتي".

ريهام سعيد مرض جلدي عملية جراحية إزالة الأنف مرض ريهام سعيد
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