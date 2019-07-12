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الرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

07:00 ص الجمعة 12 يوليو 2019
الرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الطقس

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وباقي أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية "السلوم مطروح والإسكندرية" ويميل للحرارة على بورسعيد ورفح والعريش.

وأوضح أن درجات الحرارة، تبلغ على القاهرة ومحافظات الوجه 40 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية 31 درجة، وعلى السواحل الشرقية بين 33 و 34 درجة، وعلى محافظات القناة 41 درجة، وعلى شمال الصعيد 43 وجنوب الصعيد تصل لـ 44 درجة مئوية.

وأكد شاهين، أن نسب الرطوبة لا زالت مرتفعة على أغلب الأنحاء تصل لـ90% على السواحل الشمالية، فيما تتراوح من 70 إلى 75% على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد.

ونوه إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الرياح هادئة على أغلب الأنحاء خاصة على البحرين "الأحمر والمتوسط".

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