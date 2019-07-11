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وزير الكهرباء: تركيب 7,5 مليون عداد مسبوق الدفع.. وتحويل 25 مليون أخرى

05:56 م الخميس 11 يوليه 2019
وزير الكهرباء: تركيب 7,5 مليون عداد مسبوق الدفع.. وتحويل 25 مليون أخرى

عداد مسبق الدفع

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف وزير الكهرباء- خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم- أن مصر اقتربت من تركيب 7.5 مليون عداد مسبوق الدفع، وذلك ليتوافق الأمر مع اتجاه الدولة المستقبلي للقضاء على مشكلات الفواتير أو شكاوى الدخول في شرائح أخرى وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لتحويل 25 مليون عداد عادي إلى مسبوق الدفع.

وقال الوزير: "عملية التحويل نستهدف الدولة الانتهاء منها وإتمامها خلال 5 سنوات فقط، وبذلك نكون حققنا إنجاز غير مسبوق في العالم"، مستشهدا بدولة إنجلترا والتي استطاعت التحول في غضون 10 سنين.

وزير الكهرباء أكد خلال الاجتماع ذاته، أن التحول سيكون في صالح المستهلك وليس الدولة فقط. ودعا النواب إلى تنظيم جولة وزيارة ميدانية إلى محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، ليدركوا حجم الإنجاز ويروا محطات على درجة عالية من الكفاءة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليار و700 ألف جنيه كحد أدنى من أجل تحويل الضغط الهوائي إلي كابلات أرضية، موضحا أن المحافظين هم من يحددون للوزارة الأماكن الأخطر، التي تحتاج إلى تغيرات الهوائي إلى كابلات أرضية.

عدادات الكهرباء العداد مسبق الدفع وزير الكهرباء

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