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    ​"مصر للطيران" تسير خطًا جديدًا إلى دوالا بالكاميرون

    03:41 م الخميس 11 يوليه 2019
    ​"مصر للطيران" تسير خطًا جديدًا إلى دوالا بالكاميرون

    شركة مصر للطيران

    كتب - طه عبيد:

    أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دوالا بالكاميرون اعتبارًا من 21 يوليو الجاري، وذلك استكمالا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية.

    وأضافت مصر للطيران، خلال الأشهر القليلة الماضية رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

    وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان اليوم الخميس، إن الشركة حريصة على تنفيذ خطتها لتعزيز تواجدها في القارة الأفريقية تحت مظلة وزارة الطيران المدني، وقررت تشغيل الرحلات من دوالا بما يتوافق مع شبكة الشركة بأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى لتوفير العديد من خيارات السفر إلى الركاب الراغبين في السفر من وإلى دوالا والتي تُعد العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

    وأضاف الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه سيتم تشغيل الرحلات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد، ويمكن للركاب حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com، ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

    شركة مصر للطيران الكاميرون أحمد عادل وزارة الطيران المدني القارة الأفريقية

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