مصدر بالقاهرة: 3 إصابات بالاختناق جراء حريق كنيسة الأنبا بولا

كتب- أحمد جمعة:

تصوير-أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إن الحريق الذي شب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، أسفر عن 3 إصابات فقط كحصيلة نهائية للحادث.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بسيطة وعبارة عن اختناقات نتيجة الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة جراء تصاعد ألسنة اللهب، ولا خطورة فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد مصدر بهيئة الإسعاف، أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بولا.

وأوضح المصدر أن السيارات لا تزال في موقع الحادث لحين الانتهاء من عمليات التبريد التي تقوم بها المطافئ حاليا.

واندلع حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل الكنيسة، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق.

من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.