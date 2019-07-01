الأزهر يؤكد استعداده لتقديم الدعم لأوزبكستان بمجال تدريب الأئمة

القاهرة- أ ش أ:

أكد الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الإثنين، استعداد الأزهر لتقديم الدعم لأوزبكستان في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر الشريف لوفد مركز دراسة وتحليل الأوضاع الاجتماعية والدينية للجنة الشئون الدينية لدى مجلس وزراء أوزباكستان وضم الوفد م.كاميلوف نائب رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وش. إسلاموف أمين مكتب رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأوزبكي عن تقديرهم لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لمواجهة التطرف ومحاربة الأفكار المغلوطة.

وأكد الوفد، سعيهم إلى بناء علاقات قوية مع الأزهر والاستفادة من تجربة مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب.