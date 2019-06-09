نائب لوزير الإسكان: ربنا هيحاسبك إننا بنشرب صرف صحي.. والأخير: هاجيلك

كتب- أحمد علي:

قال وزير الإسكان إن كل ما يثار بشأن إشكاليات المياه والصرف الصحي في مصر "صحيح وعلى حق"، مضيفا: "نعترف بوجود هذه الإشكاليات ولكننا نعمل علي حلها قدر المستطاع، إشكاليات المياه والصرف على حق.. إحنا جايين من بعيد أوي عشان نحل".

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي.

وأكد الوزير على أنه بالتوازي مع هذه الجهود لا بد أن يعلم الجميع خطوات الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها، وأن كل خطوة بحاجة إلى موازنة وتنسيقات بجهات متعددة، في الوقت الذي يعد الكود المصري بمعدلاته به العديد من الإشكاليات وسوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء قائلا: "نعاني الكثير من سوء استخدام المياه".

ولفت إلى أنه وفق الموارد المالية المتاحة يتم التحرك، موضحًا: "المشكلة أننا جايين من بعيد أوي عشان نحل والمجهود الذي يبذل غير كاف لكم الإشكاليات القائمة ونحن نعترف بذلك وندرك أننا فى حاجة إلى عمل أكثر ومحتاجين نصبر شوية".

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالقروض وإلى أي جهة توجه قال الوزير: "نسعى للاستفادة منها بأفضل الطر، ونفضل أن تذهب لبناء المحطات الجديدة وليس عمليات الإصلاح والتأهيل للاستفادة منها بشكل فعال"، وتابع: ربنا سبحانه وتعالي هيحاسبنا على كل شيء.

وتدخل في الحديث النائب زكريا عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنود بمحافظة أسيوط بقوله: "ما دام عارف إن ربنا هيحاسبك.. طب إحنا فى أسيوط بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي وبنشرب مياه جوفية أيضا".

وتدخل الوزير بقوله: "أنا هاجي لحضرتك الدائرة ونشوف الأمر على أرض الواقع، ونحن جميعا نعمل في مؤسسة ونتعاون لحل لكل الإشكاليات من أجل المواطن".