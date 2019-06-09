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    الكهرباء: تخصيص 11 ماكينة ووحدة طوارئ وديزل لتأمين استاد الإسكندرية

    02:23 م الأحد 09 يونيو 2019
    الكهرباء: تخصيص 11 ماكينة ووحدة طوارئ وديزل لتأمين استاد الإسكندرية

    استاد الإسكندرية الدولي

    كتب- محمد صلاح:

    أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، جاهزية الشركة لإستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام على ستاد الإسكندرية الرئيسي، حيث تم توفير وتخصيص 11 ماكينة ووحدة طوارئ وديزل لتأمين استاد الإسكندرية بالتغذية الكهربائية اللازمة مع تأمين استادي التدريب ببرج العرب والجامعة التي ستتدرب الفرق الرياضية عليهما خلال فعاليات البطولة.

    وأوضح فودة في تصريحاته لـمصراوى، أن الشركة أنهت استعداداتها بالكامل لاستقبال المباريات التي ستقام على ملعب ستاد الإسكندرية الرئيسي، خاصة بعد قيامها أيضا بتأمين التيار الكهربائي للفنادق المختلفة التي ستقيم بها بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة وكذلك توفير وحدات الديزل والطوارئ للبث التلفزيوني، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتي تشغيل لاختبار مدى جاهزية الشركة لاستقبال مباريات ولقاءات البطولة تحسبا لوجود أي مشاكل.​

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