حدث ليلاً| التعليم تعلق على سهولة امتحان الثانوية.. ودعوة لعصيان مدني في السودان

القاهرة مصراوي :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..

السيطرة على حريق خلف نادي أبو الهول.. والآثار: المنطقة الأثرية آمنة

قالت وزارة الآثار، إن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق محدود في الحشائش الجافة الموجودة خلف نادي أبوالهول، والبعيدة تماما عن منطقة آثار الهرم. للتفاصيل أضغط هنا....

"يديرها فريق غير مؤهل".. حنان عشراوي: "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشل

من السخرية أن يتولى مجموعة من الرجال المدفوعين أيدلوجيًا، وعلى صلات وثيقة بالرئيس الأمريكي ودولة الاحتلال الإسرائيلي أن يصيغوا "خطة سلام" للشرق الأوسط، ذلك بحسب ما ذكرته حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتفاصيل أضغط هنا..

مصابة بضمور وأختها المسئولة.. قصة طالبة نشرت امتحان العربي للثانوية العامة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، الذي أداءه الطلاب اليوم السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

عودة ساعات العمل الرسمية بالمترو: "5.15 صباحًا حتى الواحدة ليلًا"

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، عودة ساعات العمل الرسمية للمترو بداية من اليوم، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا، والانتهاء من آخر رحلة في الـ 1 صباح اليوم التالي، للتفاصيل اضغط هنا..

سلاح الجو الهندي يرصد 8 آلاف دولار مكافأة للبحث عن الطائرة المفقودة

رصدت الهند مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطمت في ولاية نائية في شمال شرق البلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرا خارجية المغرب وفرنسا: لا نعلم شيئا عن "صفقة القرن"

كشف وزيرا خارجية فرنسا والمغرب، اليوم السبت، عن عدم وجود معلومات لدى بلديهما حول خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم " صفقة القرن "، حسبما ذكرت صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية.

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أهالي في دمياط ينقذون شابًا من أيدي 3 أشقياء

نجح أهالي بكفر المياسرة في دمياط في الإمساك بثلاثة مسجلين بعد تورطهم في الاعتداء بالأسلحة البيضاء على شاب، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي كان بحوزته، للتفاصيل اضغط هنا..

عمرو فهمي يتحدث عن مساندة المصريين لأحمد أحمد.. وخسائر مصر في كأس الأمم الأفريقية

أكد عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سابقًا، أنه تقدم بشكوى ضد أحمد أحمد للاتحاد الدولي "فيفا"، بالإضافة إلى محاكم سويسرية. للتفاصيل اضغط هنا..

نجل رئيس الزمالك ينتقد بيان الأهلي بعد قرار التصعيد ضد اتحاد الكرة

انتقد أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن مواصلة التصعيد ضد اتحاد الكرة على خلفية عدم استكمال مباريات الدوري إلا بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية

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​التفاصيل الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

قال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن والده كان سببًا فى اكتشاف مواهب فنية كثيرة، من ضمنهم أحمد آدم، الذي تجاوز في حق والده ووصفه بالفاشل، للتفاصيل اضغط هنا..

طالبة ثانوي بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها لمنعها من الامتحان

حررت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بلاغًا تتهم فيه طالبتين من زملاء ابنتها، بحرقها لمنعها من دخول الامتحان، غيرة من تفوقها دروسها، للتفاصيل اضغط هنا..

"السيسي بابا".. زوجة شهيد معقبةً على وصف ابنتها للرئيس في حفل أسر الشهداء

قالت زوجة الشهيد الرائد وائل كمال، إن لارين ابنة الشهيد ارتبطت بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حديثه معها في احتفالية أُسر الشهداء؛ حتى أنها رفضت أن تتركه فحملها على يديه، للتفاصيل اضغط هنا..

"بنعيِّد على الطلاب".. مسؤول بـ"التعليم" معلقًا على سهولة امتحان العربي للثانوية العامة

وجه الدكتور خالد عبد الحكيم، مدير عام إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بعض النصائح إلى أولياء الأمور والطلاب بمناسبة انتهاء اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني شامل اعتبارًا من غد الأحد

دعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت، إلى "عصيان مدني" اعتبارا من يوم غد الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية، حسبما أفادت صحيفة "الراكوبة نيوز" الإلكترونية السودانية، للتفاصيل اضغط هنا..

قتلى وجرحى في قصف عشوائي من قبل ميليشيات جنوبي طرابلس

أعلن المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن ميليشيات تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة، للتفاصيل اضغط هنا..

​الجيش السوري يقصف مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية بريف حماة

أعلنت مصادر سورية ميدانية أن مدفعية الجيش السوري قصفت مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة مورك بريف حماة، للتفاصيل اضغط هنا..

غضب في هونج كونج عقب اتفاق تسليم الجناة للصين

من المتوقع أن يتظاهر عشرات الألاف من سكان هونج كونج بعد ظهر اليوم الأحد ضد مقترح قانون يسمح بتسليم المجرمين للصين، أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003، للتفاصيل اضغط هنا..