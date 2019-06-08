  • عاجل:أول تعليق لـ"التعليم" على مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    امتحانات الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    أخبار متوقعة.. امتحانات الثانوية العامة ومحاكمة مرسي

    07:12 ص السبت 08 يونيو 2019
    أخبار متوقعة.. امتحانات الثانوية العامة ومحاكمة مرسي

    امتحانات الثانوية العامة ومحاكمة مرسي

    القاهرة- أ ش أ:

    تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

    القاهرة.. تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالب وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

    باريس.. تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم العالمي للمحيطات، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى بناء قدر أوسع من المعرفة من خلال البحوث العلمية البحرية .

    القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

    هذا المحتوى من

    محمد مرسي الامتحانات امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم امتحان اللغة العربية جماعة الإخوان

    الخبر التالى:

    مقتل 8 إرهابيين وامتحانات الثانوية العامة تتصدر عناوين صحف القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان