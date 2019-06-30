الثقافة تطلق مبادرة "صنايعية مصر"

كتب - محمد عاطف:

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني والتي تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية الى دائرة الضوء وتعمل على احيائها وتأهيل جيل جديد من المبدعين فى هذا المجال ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب فى مركز الفسطاط للحرف التقليدية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: إن إطلاق مبادرة " صنايعية مصر" للتدريب المهنى تأتى انطلاقا من الدور الوطني الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وضمن الاستراتيجية الهادفة الى تحقيق محاور التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الحرف التقليدية والتراثية أحد مفردات الإرث الثقافى ومن الثوابت الراسخة فى الذاكرة حيث تميز المجتمع المصرى على مر العصور بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال وأمست مدلولا للجمال والدقة والإتقان وعلامة للإبداع المحلى، مضيفة أن المبادرة تهدف الى تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة وبناء قاعدة انتاجية فى هذا المجال تصبح اساسًا لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب يتم استثمار إنتاجها فى فتح آفاق تجارية عالمية مبتكرة والترويج الخارجى لمصر سياحيا الى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن.

يذكر أن مبادرة صنايعية مصر مشروع يهدف الى التدريب على الحرف التقليدية والتراثية فى مجالات" أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلي التراثية " ويستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عاما.

وتمنح المبادرة المتدربين شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها الى 8 شهور وتتم على مرحلتين الاولى للمبتدئين والثانية لرفع كفائة الحرفة وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهريًا منها 16 ساعة للدراسة النظرية و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية على ان تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا.