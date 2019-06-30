وكيل النواب: 30 يونيو نجحت في الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها

كتب- أحمد علي:

هنأ النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وجميع القيادات التنفيذية والشعب المصري، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه على الشعب المصري أن يقارن بين مصير مصر وباقي الدول العربية ليعلم كيف نجحت تلك الثورة في الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن وقوف القوات المسلحة والشرطة بجانب إرادة المصريين أفشل كافة المخططات التي كانت تستهدف الدولة المصرية، مضيفًا أن الدولة المصرية عبر العصور هي صمام أمان واستقرار الدول الإسلامية والعربية وأي فوضى فيها كانت ستظهر نتائجها على كافة دول الشرق الأوسط..

وأضاف "وكيل النواب" أنه في الوقت الذي يناقش المصريين فيه وجود بعض المشاكل الاقتصادية نرى شعوب بأكملها لا ترى أي أمن أو استقرار وتعيش الأسرة الواحدة في شتات بين عدة دول، مؤكدًا أن هناك العديد من الجماعات كانت تحاول إحداث الفوضى وتقوم بالتحريض على القوات المسلحة لكسر العمود الفقري لمصر وهو جيشها

وأكد "وهدان" أن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة التي لا تدخر أي جهد للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب والدولة المصري،ضى والتطرف في الشرق الأوسط.