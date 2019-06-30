بالصور.. لجنة متابعة الأداء الإعلامي تعقد أول اجتماع بنادي الإعلاميين

كتب- مصطفى علي:

عقدت لجنة متابعة أداء الاعلام الرياضي برئاسة خالد فتوح اجتماعها الأول بنادي الاعلاميين في حضور أعضاء اللجنة من مختلف الاعلام المرئي والمقروء والمسموع وهم سامي عبدالفتاح وعصام شلتوت وعلي بركة وعلي عبد الهادي ورامي بهجت وإيهاب شعبان وعبد الشافي صادق ومحمد باهي ومحمد عباس وحسام محرز وصلاح بدران وجمال بدراوي وممدوح فهمي ومدحت رشدي وجمال أبوالمكارم ومدحت السيد وأحمد جلال وحسام وصفي وأحمد الصاوى.

وبحسب بيان، خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات أهمها وضع معايير وأسس التعامل مع عناصر الاعلام الرياضي من خلال ميثاق الشرف الاعلامي، وعمل رصد ومتابعة أداء الاعلاميين للبرامج الرياضية مع عمل بروتوكلات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى أمثال اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ورابطة النقاد الرياضيين، مع عمل شعبة لمقدمي البرامج والإخراج والإعداد والمراسلين والمحررين، وعمل دورات تدريبية لتأهيل عناصر الإعلام الرياضي، وعمل استفتاء سنوي تحت شعار الأفضل لكل من ينتمي للمجال الرياضي.

وأكد خالد فتوح رئيس اللجنة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأن الهدف الرئيسي منها رصد ومتابعة الأداء وتنقية أجواء الإعلام الرياضي بحيث يكون هادفا بعيدا عن التعصب الأعمى وهدم القيم الرياضية.

وأضاف أن اللجنة ستؤكد على مقدمي ومُعدي ومخرجي البرامج الرياضية التليفزيونية والاذاعية على أهمية الفارق بين الناقد الرياضي والمحرر الرياضي ورفع توصيات اللجنة لمجلس إدارة نقابة الإعلاميين.