البيئة: أنشطة متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة

كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا حملة توعية ميدانية لطلاب جامعة المنصورة حول الرصد البيئي وقياس الانبعاثات بواسطة المعمل المتنقل، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج الشباب في العمل البيئي وخاصة طلاب الجامعات من خلال زيادة الوعي بقضايا البيئة وتبني مشروعات التخرج التي تقدم حلول في مجال البيئة.

كما أجرى معمل القياسات البيئية بالفرع، قياسات ضوضاء بعدد من المنشآت الصناعية وانبعاثات مداخن أفران للمصانع، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى التزامها بالمعايير البيئية.

وتمكنت فرق الرصد بالفرع - حسب بيان - من رصد تراكمات هدم وبناء وتراكمات مخلفات بمناطق متفرقة بمدينة المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.