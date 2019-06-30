أكثر الكلمات إنتشاراً

ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

البيئة: أنشطة متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة

01:39 م الأحد 30 يونيو 2019
البيئة: أنشطة متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة

أنشطة متنوعة للحد من التلوث

كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا حملة توعية ميدانية لطلاب جامعة المنصورة حول الرصد البيئي وقياس الانبعاثات بواسطة المعمل المتنقل، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج الشباب في العمل البيئي وخاصة طلاب الجامعات من خلال زيادة الوعي بقضايا البيئة وتبني مشروعات التخرج التي تقدم حلول في مجال البيئة.

كما أجرى معمل القياسات البيئية بالفرع، قياسات ضوضاء بعدد من المنشآت الصناعية وانبعاثات مداخن أفران للمصانع، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى التزامها بالمعايير البيئية.

وتمكنت فرق الرصد بالفرع - حسب بيان - من رصد تراكمات هدم وبناء وتراكمات مخلفات بمناطق متفرقة بمدينة المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.IMG-20190630-WA0001

جامعة المنصورة التلوث حملة نوعية الرصد البيئي البيئة

الخبر التالى:

للمطالبة بتجديدها.. معلمو العقود المؤقتة يحتجون أمام الوزراء غدًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان