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    الأوقاف: "الأعياد عبادة" موضوع خطبة عيد الفطر

    12:04 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الأوقاف: "الأعياد عبادة" موضوع خطبة عيد الفطر

    صلاة العيد - ارشيفية

    كتب- محمود مصطفى:

    خصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع " الأعياد عبادة".

    وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بجميع المديريات.

    وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمتابعة ساحات العيد أولا بأول، والتصدي لأي محاولة لاستغلالها من قبل أي أفراد أو جماعات.

    وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن وزارة الأوقاف قررت للمرة الأولى مضاعفة مكافأة خطبة العيد للإمام الأساسي والاحتياطي.

    ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، بعد غروب شمس الاثنين، الـ29 من رمضان لعام 1440 هجرية.​

    عيد الفطر وزارة الأوقاف خطبة عيد الفطر

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