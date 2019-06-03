جهاز الشروق يطلق اسم البطل العالمي "عصام زيدان" على أحد الشوارع دعما لذوى الهمم

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، على أحد شوارع المدينة، اسم بطل السباحة العالمي "عصام زيدان " صاحب الرقم القياسي في السباحة، وأول سباح مصري يصل لنهائي ٣ دورات أوليمبية متتالية وهي ( برشلونة - أطلنطا - سيدنى ).

وقال رئيس الجهاز: تم تكريم البطل المصري "عصام زيدان "، بتسليمه درع جهاز المدينة، إيماناً وعرفاناً بدوره العظيم في رفع اسم مصر فى المحافل العالمية، مؤكداً أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة ودعمها لأصحاب الهمم والعزيمة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال البطل "عصام زيدان" خلال التكريم: إنه أول مصري يشارك في دورة أوليمبية كلاعب ومدرب في "ريودى جانيرو"، وأنه رفع علم مصر ٣٧ مرة في المحافل الدولية، كما أنه يصنف كأفضل سباح فى أفريقيا، وأفضل سباح فى أوروبا لعام 1995، موجها لرئيس جهاز المدينة، على هذه اللفتة الكريمة، التي تعد تكريما لجهوده في اللعبة. ​