إعلان

BBC

بمساحة 33 ألف م2.. ننشر أول صور لمبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية

12:14 م الثلاثاء 21 مايو 2024
  • عرض 4 صورة
    مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية (2)
  • عرض 4 صورة
    مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية (4)
  • عرض 4 صورة
    مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية (3)
  • عرض 4 صورة
    مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية (1)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

نشرت شركة المقاولون العرب، أحدث صور من أعمال تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيانات الشركة، التي تتولى تنفيذ المشروع، يُقام مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية على مساحة إجمالية 33000 ألف م2.

ويتكون المجلس من: (دور أرضي + 3 أدوار متكررة + قاعة رئيسية تسع 406 نواب + صالونات وأجنحة + شرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين + قاعة اجتماعات كبرى سعة 50 فردًا).

كما يضم المبنى مجموعة من المكاتب الإدارية واللجان العامة إلى جانب مركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.

وحصل المشروع على عدد من الجوائز منها، جائزة مسابقة مؤسسة MEED الدولية أفضل المشروعات الهندسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة مشروعات البناء 2023.

كما حصل على جائزة مسابقة مؤسسة MEED الدولية أفضل المشروعات الهندسية على المستوى المحلي - فئة مشروعات البناء 2023.

مبنى مجلس الشيوخ العاصمة الإدارية شركة المقاولون العرب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* معدية أبو غالب.. تفاصيل صادمة وخطأ قاتل ارتكبه المتسبب في الحادث
* 20 فتاة تحت الماء.. انقلاب ميكروباص من أعلى معدية بمنشأة القناطر