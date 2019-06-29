  • عاجل:الحكومة تعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    "الآثار" تكشف عدد المقابر الآثرية الجديدة في الفيوم

    10:52 م السبت 29 يونيو 2019
    "الآثار" تكشف عدد المقابر الآثرية الجديدة في الفيوم

    سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم

    كتب - محمد عاطف:

    نفى سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، ما تردد عن اكتشاف 21 مقبرة صخرية جديدة داخل ربوات صخرية مرتفعة عن سطح الأرض ذات طرز معمارية مختلفة بالفيوم، في منطقة هرم اللاهون، أمس الجمعة.

    وقال "الشورة" في تصريحات للصحفيين: إن ما تم اكتشافه مقبرة واحدة فقط، وليست جديدة وإنما تم ترميمها وتطويرها وإعادة افتتاحها أمام الجمهور للمرة الأولى أمس.

    من جانبه، أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في تصريحات لمصراوي، أن هذه المقبرة ليست مثل مقابر البر الغربي ولا تحمل جدرانا منقوشة، وإنما هي مقبرة صخرية أشبه بالآبار أو بالأنفاق، ولكنها مهمة على المستوى الأثري.

    سيد الشورة الفيوم مقابر آثرية منطقة هرم اللاهون

    الخبر التالى:

    تجديد تكليف "أحمد محيي" مساعدًا لوزيرة الصحة لشؤون المستشفيات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان