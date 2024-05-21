وزير النقل يبحث مستجدات تسيير خط رورو للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا

كتب- محمد نصار:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالسفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء دمياط.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والتعاون مع شركة المافيفا الإيطالية بشان تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل بمصر والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق "ITS" والتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرميك الإيطالية لتوريد ماكينة فحص السكة.

وبحث وزير النقل، مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسيير وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا (بين مينائي دمياط وتريستا)، والموعد المنتظر لسير الرحلة الأولى للخط.

وأكد الوزير، أن تسيير هذا الخط يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا.

كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.

وقدم السفير الإيطالي بالقاهرة، الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا هو البوابة المهمة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا بالإضافة إلى أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.