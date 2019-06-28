محافظ الإسكندرية يصطحب وفد محلية النواب في جولة بالأتوبيس الكهربائي

اتحاد المؤسسات بالبرازيل يشارك في فعاليات "يوم التضامن الإسلامي"

كتبت ميرا إبراهيم:

اصطحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، في جولة بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء يدخل مصر.

جاء ذلك بعدما تفقد الوفد البرلماني، التجديدات التي تمت مؤخرا في ستاد الإسكندرية، في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت قبل أيام.

وخلال الجولة التفقدية، أعلن محافظ الإسكندرية، أن هناك 14 أتوبيسا آخرين يعملون بالكهرباء يصلوا خلال أسبوعين.

وأوضح أن والأتوبيس الكهربائي مزود بإمكانيات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد به أجهزة إنذار لذوي الإعاقة لتعريف السائق برغبة الراكب في النزول، كما أن الأتوبيس مزود كذلك بخاصية عدم التحرك إلا بعد غلق جميع الأبواب.

ويتميز الأتوبيس الكهربائي بوجود 6 كاميرات مراقبة، ومزود بشبكة gps مرتبطة بغرفة عمليات هيئة النقل العام، فضلا عن كاميرات خلفية الأتوبيس يستطيع السائق من خلال شاشة أمامه متصلة بالكاميرا الرجوع للخلف بدون حدوث أي مشكلات، ويتمتع الأتوبيس الكهربائي بإذاعة داخلية، فضلا عن توفير شبكة "واي فاي".