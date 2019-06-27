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    ​أمير الكويت يرسل برقية عزاء للرئيس السيسي في شهداء حادث العريش

    12:17 م الخميس 27 يونيو 2019
    ​أمير الكويت يرسل برقية عزاء للرئيس السيسي في شهداء حادث العريش

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    الكويت- أ ش أ:

    أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالي سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

    جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة.

    وأكد أمير الكويت مجددا، موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

    كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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